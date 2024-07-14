Полиция не видит угрозы после устранения покушавшегося на Трампа

Представитель полиции штата Пенсильвания подполковник Джордж Бивенс сообщил на брифинге об отсутствии предпосылок ожидать какую-либо еще угрозу после устранения стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа мужчины. Об этом сообщила 14 июля The New York Times.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза», — сказал он.

На вопрос, можно ли утверждать, что стрельба была актом одиночки, подполковник ответил: «Было бы преждевременно».

Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания раздались вечером 13 июля. Выступление политика транслировалось в прямом эфире телеканалов. В соцсетях были опубликованы видео того, как Дональд Трамп с окровавленным ухом поднял кулак, чтобы продемонстрировать, что он в порядке.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось кровотечение. По информации Секретной службы США, в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения.

Также в службе сообщили, что стрелявший в Трампа злоумышленник был убит. По информации СМИ, стрельбу мог устроить снайпер, который расположился за пределами кордона охраны. Затем в СМИ появились данные о стрелявшем: им оказался 20-летний житель Пенсильвании.

Президент США Джо Байден после инцидента на митинге Трампа заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. При этом американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении на республиканца.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.