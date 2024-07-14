CNN сообщил об идентификации ФБР подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
Личность подозреваемого в стрельбе в экс-президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга республиканца установлена, им оказался житель Пенсильвании. Об этом сообщила журналист телеканала CNN Эбби Филипп на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в субботу, 13 июля.
Отмечается, что личность предполагаемого преступника установило Федеральное бюро расследований (ФБР).
«Новость сегодня вечером: Джон Миллер из CNN сообщает, что ФБР идентифицировало подозреваемого. Имя пока не разглашается, но его источники говорят, что подозреваемый — 20-летний мужчина из Пенсильвании», — написала она.
Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошли вечером 13 июля. Выступление транслировалось в прямом эфире. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы.
Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Сам злоумышленник был ликвидирован.
Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.
Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.