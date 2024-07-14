Родственник бывшего врача Трампа получил ранение при стрельбе в Пенсильвании

Племянник бывшего врача экс-президента США Дональда Трампа получил ранение в шею во время стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом в воскресенье, 14 июля, рассказал медик в эфире телеканала Fox News.

«Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными. Они услышали выстрелы и легли на землю. <...> Пуля задела его шею, у него началось кровотечение», — рассказал Ронни Джексон.

По словам Джексона, его племянник стоял на трибуне в первых рядах по правую сторону от Трампа.

Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошли вечером 13 июля. Выступление транслировалось в прямом эфире. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось кровотечение.

Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении. Позже в Белом доме рассказали, что Байден поговорил с Дональдом Трампом.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, госсекретарь США Энтони Блинкен, экс-президент США Барак Обама и многие другие.