В Белом доме заявили о прошедшей беседе Байдена и Трампа
Президент США Джо Байден поговорил с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, в ходе чьего митинга в рамках предвыборной кампании ранее в этот день в штате Пенсильвания произошла стрельба. Об этом 13 июля заявило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
«Этим вечером президент поговорил с бывшим президентом Трампом», ― пишет агентство.
О подробностях беседы Байдена и Трампа чиновник из Белого дома не сообщил.
Кроме того, американский лидер также поговорил с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и главой города Батлер, где произошла стрельба, Бобом Дэндоем.
О выстрелах на митинге Трампа в штате Пенсильвания стало известно вечером 13 июля. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Бывшего главу Белого дома ранили в ухо.
Дональд Трамп в своем заявлении сообщил, что человек, устроивший стрельбу, ликвидирован. По словам бывшего президента США, пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.
Секретная служба США подтвердила, что стрелявший в Трампа злоумышленник убит. По информации СМИ, стрельбу мог устроить снайпер, который расположился за пределами кордона охраны.
Агентство Associated Press со ссылкой на правоохранителей сообщило, что винтовка типа AR была найдена на месте стрельбы.
Позднее начальник отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми заявил, что в результате инцидента со стрельбой погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения.
Президент США Джо Байден в своем обращении заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.