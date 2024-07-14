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Госсекретарь США Блинкен рассказал о своем шоке после стрельбы на митинге Трампа

Госсекретарь США Блинкен заявил, что шокирован стрельбой на митинге Трампа
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Фото: REUTERS/Ken Cedeno
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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания и рассказал, что был шокирован произошедшим.

«Я потрясен и опечален стрельбой на митинге бывшего президента Трампа и благодарен за то, что он в безопасности. Как и говорил президент [США Джо] Байден: «в Америке нет места политическому насилию, и мы все должны осудить его», — написал он на своей странице в X.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил нападение на Трампа. Он назвал инцидент «неприемлемым актом насилия».

Стрельба в Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Главное

Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошли вечером 13 июля. Выступление транслировалось в прямом эфире. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось кровотечение.

Секретная служба США заявила, что в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения. Злоумышленник был ликвидирован.

Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой. Американский лидер добавил, что у него нет достаточной информации, чтобы подтвердить версию о покушении.

Слова поддержки Трампу в связи со случившимся выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.

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