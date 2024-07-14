Глава дипломатии Евросоюза Боррель осудил нападение на Трампа
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в воскресенье, 14 июля, осудил нападение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании и назвал инцидент «неприемлемым актом насилия».
«Шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Мы в очередной раз становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей», — написал Боррель на своей странице в соцсети Х.
Выстрелы на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании произошли вечером 13 июля. Выступление транслировалось в прямом эфире. На кадрах можно увидеть, как экс-президент США резко пригнулся и спрятался за трибуну после начала стрельбы.
Позже Трамп сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.
Секретная служба США подтвердила, что стрелявший в Трампа злоумышленник убит. По словам начальника отдела коммуникаций службы Энтони Гульельми, в результате стрельбы погиб один зритель, еще двое получили тяжелые ранения.
Президент США Джо Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию, поэтому американцам необходимо осудить инцидент со стрельбой.
Слова поддержки Трампу в связи с нападением выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие.