«И жаждой боя томился весь фронт»

80 лет назад Красная армия приступила к освобождению территорий Западной Украины. Наступательная Львовско-Сандомирская операция началась 13 июля 1944 года, ее целью было занять территорию Юго-Восточной Польши — важный военно-экономический плацдарм немецкой армии. К 29 августа Красная армия полностью освободила Украину и создала базу, которая позволила продолжить наступление вплоть до Берлина. Что военкоры «Известий» писали об этом сражении — в материале «Известий».

Плацдарм будущей победы

Львовско-Сандомирская операция вошла в число «десяти сталинских ударов» по освобождению СССР от захватчиков, это сражение стало одним из крупнейших в 1944 году, напомнил «Известиям» историк Арсений Замостьянов.

— Цель операции — освобождение Западной Украины и занятие Юго-Восточной Польши. Основная задача — раскол восточноевропейского немецкого фронта, — отметил он. — Возложенные на Красную армию обязанности были выполнены.

Но, по словам историка, при проведении операции возникли сложности — по численности советские силы были практически равны с оккупантами.

Передислокация группировки советских войск на новые огневые рубежи в Западной Украине Фото: РИА Новости/Владимир Юдин

— На некоторых участках фронта Красная армия превосходила немецкую на 10–20%, на других преимущества вовсе не было, — указал Арсений Замостьянов. — Но у нас было превосходство по воздушной и наземной технике почти в два раза, что способствовало успеху в этой операции. Именно благодаря этому фактору удалось разгромить немецкую армию на этом направлении и выполнить цели операции.

В этом сражении, напомнил историк, первостепенную роль сыграл 1-й Украинский фронт под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, также в нем принимали участие 4-й Украинский фронт под командованием генерал-полковника Ивана Петрова и 1-й Белорусский. Им противостояли 32 немецкие дивизии, включая дивизию украинских коллаборационистов.

— Помимо украинских коллаборационистов против Красной армии воевали венгерские части, была сложная ситуация с поляками, — добавил он.

По его словам, не все поляки были сторонниками будущей коммунистической Польши.

— Например, Армия Крайова выступала против этого, — пояснил он.

Несмотря на практически равный расклад сил, победу в ходе Львовско-Сандомирской операции одержала Красная армия, указал Арсений Замостьянов.

По его словам, многие немецкие дивизии потеряли около 50% состава, а восемь и вовсе были полностью уничтожены.

Воины Армии Крайовой ведут бой за Прагу — предместье Варшавы Фото: РИА Новости

— Группа армий «Северная Украина» перестала существовать. Ее остатки были расформированы по другим частям, — резюмировал эксперт.

«Удар огромной силы»

Выпуск № 170, 19 июля 1944 года

Львовское направление

«Вслед за Прибалтийскими и Белорусскими фронтами в наступление перешли и войска 1-го Украинского фронта. При поддержке массированных ударов артиллерии и авиации они прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону немцев на Львовском направлении и за три дня наступательных боев продвинулись в глубину до 50 километров, расширив прорыв до 200 километров по фронту. Освобождены от врага города Порицк, Горохов, Радехов, Броды, Золочев, Буек, Каменка, Красное и свыше 600 других населенных пунктов.

Львовское направление... У кого из советских людей не забьется радостно сердце при вести о начавшемся здесь наступлении! Город Львов — один из крупнейших городов Советской Украины — в первые же дни войны стал жертвой разбойничьего нападения немецко-фашистских орд. Три с лишним года томится в фашистском плену Львов, но теперь уже приходит конец его страданиям. Стремительное наступление войск 1-го Украинского фронта не только приближает час изгнания врага из Львова, но знаменует собой близящееся полное освобождение от немецко-фашистских захватчиков всей украинской земли.

И именно поэтому с таким волнением слушали вчера миллионы советских людей приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина, обращенный к войскам 1-го Украинского фронта, одержавшим большую победу.

Войска 1-го Украинского фронта ведут наступление во время Львовско-Сандомирской операции Фото: waralbum.ru

Новый удар, нанесенный нынче врагу на Украине, — удар огромной силы. Об этом говорят результаты трехдневных наступательных боев. Немцы долго и упорно совершенствовали и укрепляли свою оборону на Львовском направлении, придавая ей исключительное значение. Однако Красная Армия вновь показала, что для нее нет неприступных оборонительных рубежей. Шквал огня и металла, обрушенный нашей артиллерией и авиацией на оборону немцев, смел с лица земли многочисленные доты — блиндажи, огневые точки врага и открыл путь нашим танкистам и пехоте.

Так же, как и в боях в Белоруссии, решающую роль в осуществлении прорыва сыграли славные артиллеристы и летчики. Советский народ много потрудился над вооружением нашей артиллерии и авиации первоклассной техникой и с гордостью отмечает, какие блестящие результаты дает она в умелых руках наших воинов».

Так началось наступление

«О том, когда именно, в какой день и час начнется наступление, — никто не был предупрежден. Но еще весной, отрыв окопы под Бродами, под Езерной и на других направлениях, наши солдаты знали, что пришли они сюда не обороняться, а наступать. Всё, что делалось здесь в мае и в июне, ночью и днем, — делалось для наступления.

Фронтовые дороги начинали жить ночью. С наступлением темноты к фронту тайно подтягивались вереницы груженых автомашин. Шли пушки. Передвигалась пехота. На ближних к переднему краю станциях разгружались платформы с танками. Прибывали цистерны с горючим. В лесах и рощах вырастали целые штабеля снарядных ящиков…

В батальонах, полках и дивизиях шла подготовительная работа. Каждую ночь десятки и сотни разведчиков незаметно переползали за линию сторожевого охранения противника, высматривали расположение огневых точек, неприятельских блиндажей, проволочных заграждений и минных полей.

Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция. Танковая атака Фото: РИА Новости/Аркадий Шайхет

В штабе одной нашей части мне как-то показали карту десятикилометрового участка немецкой обороны, составленную разведчиками. На ней были точно и тщательно отмечены не только минные поля и траншеи, но и каждая пулеметная точка — где она стоит, когда поставлена и какой у нее сектор обстрела. Карта была густо покрыта условными знаками. Какой кропотливый, огромный труд!.. <...>

<...> В штабах шла разработка возможных вариантов атаки. Однажды я заехал к знакомым танкистам. Начальник штаба, высокий грузный мужчина с двумя рядами орденских ленточек над карманом кителя, стоял за столом, который, как скатертью, был накрыт картой участка. Полковник отдавал срочные распоряжения.

— Огня больше, огня! — кричал он в телефонную трубку.

— Сейчас я высылаю вам батальон Юматова. К одиннадцати ноль-ноль вы должны занять высоту...

Вбегали потные связные в пропыленных комбинезонах, трещал телефон. Приносили шифровки.

— Началось? — взволнованно спросил я.

Полковник не ответил. Он был слишком занят. Лицо его побагровело. На скулах перекатывались желваки.

— Отстаете, отстаете! — кричал он кому-то в телефон. И только потом, освободившись немного, сказал:

— Нет, не началось. Это только репетиция одного из возможных вариантов атаки…

Был месяц июнь. За холмами щелкали редкие выстрелы снайперов. В оперативных сводках сообщалось: «на фронтах существенных изменений не произошло»…

Боевой расчет старшины Г. Стромки бьет прямой наводкой по врагу Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн

Потом начали наступление войска Говорова, Мерецкова, Черняховского, Рокоссовского, Баграмяна, Захарова. Радио приносило известия о крупных победах наших на Карельском перешейке, в Белоруссии, в Литве. А здесь, на Украине, было по-прежнему «без существенных изменений». На широких полях войны, сразу же за окопами переднего края, спокойно наливались помятые золотые хлеба. Но это спокойствие было лишь внешним. Все ждали — вот-вот начнется. И жаждой боя томился весь фронт.

На рассвете одна рота из гвардейского подразделения Хорунжего получила приказ выдвинуться вперед и произвести разведку боем. В случае если противник окажет упорное сопротивление, роту должны были поддержать своим огнем минометчики и передовые роты соседних полков.

Подобные разведки боем проводились всё время, и ничего необычного в этом не было.

Для того чтобы разведчики могли подойти вплотную к траншеям врага, накануне ночью саперы гвардии капитана Соловьева проделали в минных полях, лежавших между нами и немцами, несколько широких проходов, обставив их вешками.

В четыре часа утра рота вылезла из окопов и без крика, без выстрела ворвалась в траншеи противника. Завязалась короткая рукопашная схватка. Немцы не выдержали ее. Часть их была истреблена, а часть отступила на вторую линию своих оборонительных позиций.

Чтобы прикрыть свои войска и остановить порыв атакующих, противник открыл заградительный огонь из пушек и минометов. В ответ заговорили наши минометчики и легкая артиллерия. На помощь атакующей роте из окопов пошли подразделения гвардейцев. В траншеях второй линии бой вели уже более крупные силы при поддержке минометчиков. Здесь, как и на первой линии немецких траншей, определился успех наступающих. Тогда на третьей линии траншей и еще дальше в глубину немецкой обороны стали бить наша тяжелая артиллерия и гвардейские минометные части. Это был огонь страшной силы.

Советская пехота при поддержке танков Т-34 ведет бой за один из населенных пунктов на Львовском направлении Фото: РИА Новости/Макс Альперт

К восьми часам утра передовой отряд наступающих овладел деревней, выбив оттуда противника, а к двенадцати часам в бой втянулись уже целые соединения пехоты, артиллерии и авиации. Земля дрожала от гула орудий, пыль, взбитая тысячами ног и сотнями машин, заволокла горизонт. Во второй половине дня стало известно, что и на соседних участках наши войска продвигаются вперед, ломая сопротивление немцев».

Специальный корреспондент «Известий» В. Полторацкий

В небе и на земле

«Пожалуй, раньше всего нужно сказать о том фронте, который проходит в своеобразном, изменчивом небе здешних мест. Затянутое дымкой или покрытое мелкими, медленно плывущими облаками, оно то и дело меняет свою окраску, свою глубину.

Уже не первый час шла битва. Земля горела, и дым сражения темными клубами уходил в голубизну июльского дня. Внезапно послышался гул, не громкий, но отчетливо различимый в грохоте боя. Этот гул, надвигавшийся с востока, постепенно вбирал в себя все другие звуки, и скоро уже не было слышно ничего, кроме могучего рева моторов.

На высоком холме, откуда было видно поле сражения, находились закаленные воины, участники многих сражений этой войны. Сейчас и они стояли, потрясенные зрелищем советского авиационного наступления. Из блиндажа, оторвавшись на минуту от телефона, вышел командир. На суровом лице его теплилась та же улыбка восторга. Небо было заполнено самолетами. Они двигались в несколько ярусов, уверенно, с сознанием своего превосходства, своей непреодолимой силы.

Концентрационный лагерь Яновский после освобождения Фото: РИА Новости/Борис Криштул

Бомбардировщики и штурмовики шли в строгом строю на сравнительно небольшой высоте.

— Как на параде в Тушино! — сказал кто-то восхищенным голосом.

На пригорках, на крышах домов стояли люди, размахивавшие руками и восторженно кричавшие в небо.

Это было абсолютное господство советской авиации. Командир истребителей спрашивал своих питомцев:

— Что в воздухе, сообщите. Видите ли противника?

И различные голоса отвечали ему:

— Вражеской авиации не замечено. Под вечер появились «Мессершмитты». Один из них, не рискуя врезаться в гущу наших самолетов, бродил поодаль. Другой вскочил в пространство между двумя эшелонами штурмовиков. Немедленно на него из облаков кинулись наши истребители. «Мессершмитт» заметался, завертелся среди огненных трасс, стал падать вниз, взмывать вверх и, наконец, нырнул в облака. Через несколько минут он показался снова, и тут по немцу ударили из пушек и пулеметов зенитчики. «Мессер» кинулся наутек, таща за собой дымный хвост.

Водружение Красного знамени на ратуше в освобожденном Львове Фото: РИА Новости/А. Петров

Земля в этот июльский день на четвертом году войны была такой же, как и небо. Удары наземных войск, ломавшие упорное сопротивление врага, сочетались с ударами воздушной армады. Воля нашего командования безраздельно царила на поле боя. Непоколебимая уверенность в успехе сопутствовала солдатам и офицерам».

Специальный корреспондент «Известий» В. Антонов