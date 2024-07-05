«Немцы превратили чуть ли не каждое строение в укрепленную точку»

Разгромить немецкие силы и сломать вражескую оборону от Смоленска до Черного моря. За 50 дней кровопролитных сражений освободить Орел, Белгород и Харьков — таких целей добилась Красная армия в результате легендарной Курской битвы. В ней с обеих сторон участвовало более 2 млн человек, было задействовано 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов . Несмотря на крупные потери — более 800 тыс. человек убитыми и ранеными, — советским бойцам удалось перехватить стратегическую инициативу и окончательно перевернуть ход войны в свою пользу. О том, что и как в эти дни писали фронтовые корреспонденты «Известий», читайте в нашем материале.

Сорвать наступление

Курская битва, которая началась 5 июля 1943 года, делится на три этапа: Курская стратегическая оборонительная операция (5–23 июля 1943 года), Орловская (12 июля – 18 августа 1943 года) и Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция, напомнила «Известиям» историк Наталья Зинович.

— Немецкое командование планировало крупное наступление под Курском, — рассказала она. — Они хотели обстреливать Красную армию из Орла и Белгорода, после чего окружить ее и полностью подавить на Курском выступе.

Советское руководство понимало, что если Красная армия потерпит поражение под Курском, то вермахт откроет себе путь к Москве , отметила Наталья Зинович.

Но и наступать на этом направлении было преждевременно — так считал заместитель верховного главнокомандующего маршал СССР Георгий Жуков. Сначала надо уйти в оборону, чтобы измотать противника. Это решение поддержал маршал Александр Василевский.

Танки, направляющиеся на линию фронта на белгородском направлении Курской битвы, 1943 год Фото: ТАСС/Красная звезда/Федор Левшин

— Благодаря хорошо выстроенной обороне, Красная армия смогла выдержать натиск немецкой армии и перейти в контрнаступление, — подытожила Наталья Зинович.

Курская битва стала одним из крупнейших сражений всей Второй мировой — одержав в ней победу, Красная армия окончательно перевернула ход войны в свою пользу.

В этой битве немецкая армия использовала новые виды вооружения. К лету 1943 года вермахт активно готовился к наступлению под Курском , напомнил руководитель Центра истории Великой Отечественной войны Института российской истории РАН Сергей Кудряшов. С этой целью они стали активно вводить в эксплуатацию новую технику, в частности танки «Тигр» и «Пантера».

— Их было не так много — несколько сотен, но это была совершенно новая техника , — рассказал «Известиям» эксперт. — Например, «Тигр» похож на современный «Леопард» — близкие по своим характеристикам модели. Безусловно, это было серьезное оружие.

Например, пушка танка Т-34 не могла поразить «Тигр». Наиболее комфортное расстояние, с которого стреляла советская тяжелая техника, — 1 км, а немецкая машина била на все три. То есть вражеский танк мог расстрелять наш в упор. И это было большой проблемой для Красной армии.

— Но еще до Курской битвы наши войска взяли в качестве трофея немецкий «Тигр» и подробно изучили, — отметил Сергей Кудряшов. — Это позволило применить новую тактику борьбы с немецкими машинами: их били не в упор, а ждали приближения «Тигра» и стреляли по бортам.

Справка «Известий» «Тигр» — тяжелый танк, который стоял на вооружении Германии вплоть до конца Второй мировой войны. Впервые был использован под Ленинградом в августе 1943 года. После войны на вооружение Германии были поставлены новые танки — Leopard, которые также поставили вооруженным силам Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии. После 2010 года в ВС ФРГ поставили «Леопард-2».

За счет новой тактики Красной армии немцы стали нести большие потери , отметил эксперт. Кроме того, не последнюю роль в Курской битве сыграли мины.

— Благодаря этому немецкое наступление под Курском очень быстро выдохлось, — подчеркнул историк. — Именно после победы в Курской битве началось масштабное освобождение территории СССР . Успех в этом сражении также позволил освободить Донбасс (14 сентября 1943 года).

В ходе Курской битвы были возвращены Орел и Белгород . В честь этого Иосиф Сталин приказал дать артиллерийский салют. Именно поэтому Орел и Белгород носят неофициальное звание «Город первого салюта». Впоследствии освобождение каждого города сопровождалось салютом.

«Германия проиграла войну…»

Выпуск № 173, 24 июля 1943 года

Третий июль

«Третий июль войны похож на май, месяц лихорадочной перемены погоды, стремительных ливней, скоротечных гроз, размытых, плохо проходимых дорог. Утром вы пробиваете завесу пыли, вечером ползете, разрезая размокшую кору дороги, ночью дрожите от холода. Тяжелый июль, все испытания которого в полной мере оценивают труженики войны, те, кто идет или едет по фронтовым магистралям.

Те два первых июля войны не похожи на третий. Жаркие, сухие, выпившие до дна самые глубокие болота, они открывали для вражеских машин дороги, тропы. Черным дождем смерти осыпали немцы наши селения, наши дороги. И вот теперь здесь, на одном из участков орловского сражения, откуда пишутся эти строки, в дни третьего военного июля, небо снова содрогается от рева моторов. Но машина не замедляет хода, путник не подымает с тревогой головы вверх. Все знают: советская авиация надежно прикрывает наземные войска от вражеских налетов. <…>

Фото: ИЗВЕСТИЯ Выпуск № 173, 24 июля 1943 года

<…> Немцам не помогли «тигры» и «фердинанды», не помогут и резервы, которые они бросают с марша, пытаясь ослабить натиск советских воинов . <…>

<…> Июль третьего года войны принадлежит советским войскам. И мы будем бить врага до полной победы, до полного разгрома!»

Специальный корреспондент «Известий» В. Антонов

Севернее Орла

Выпуск № 174, 25 июля 1943 года

Лесные бои

«Там, где кончается лес, мы увидели картину, радующую сердце советского человека: поляна, покрытая редким кустарником, сплошь уставлена пушками и танками немцев. Эти пушки, эти танки, эти горы снарядов брошены врагом. Сотни немцев попали здесь в плен.

Ведут группу фрицев. Один из них одет в гражданское платье.

— А это что за птица? — спрашивает командир сопровождающего лейтенанта.

— Этот к маме пришел, — иронически отвечает лейтенант.

Человек лежал в высокой траве.

— Ты что тут делаешь? — спросил красноармеец.

— Я к маме... — пролепетал незнакомец в ответ.

Красноармеец смерил взглядом бородатого мужчину. Обыскали. Это был местный староста, агент немецкой охранки. Когда наши части взяли село «в мешок», ему стало не по себе. Он быстро припрятал все, что успел награбить у мирного населения за время господства немцев, оделся победнее и решил пробраться в тыл к нашим частям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Выпуск № 174, 25 июля 1943 года

Командир закончил допрос. Усталыми глазами смотрит он на пленных. Обратившись к немцу, стоящему поближе, указывает на разрушенную деревню:

— Кто восстановит эту деревню?

Немец смотрит на разрушения и медленно отвечает:

— Отстроит тот, кто будет побежден…

Потом цедит:

— Германия проиграла войну…»

Специальный корреспондент «Известий» А. Булгаков

Орловское направление

Выпуск № 184, 6 августа 1943 года

Орел, 5 августа

«На каждом шагу советский человек в родном, любимом городе испытывал полную меру унижения человеческого достоинства. Все было для немца и ничего для русского, за исключением виселиц и кладбищ. Эти виселицы были и в сквере имени 1 мая, и в городском саду, и на вокзале. Житель города, избежавший пыток и казни, был обречен на голодную, мучительную смерть. Немцы не давали жителям хлеба . Люди умирали от голода, разбегались по деревням, продавали последнее, что у них имелось и что не успели отнять захватчики.

Особенно мрачной славой пользовался в Орле лагерь для военнопленных. Это была чудовищная фабрика смерти, уничтожавшая людей методически и безотказно. Режим лагеря обрекал человека на смерть. Зимой пленные, вернувшись после непосильного труда, загонялись в камеры, в которых не было ни единого стекла, ни одной печи. Люди получали гнилую сою и воду. Им даже не полагалось жалкой нормы хлеба. По самым скромным подсчетам очевидцев, ежедневно из этого лагеря увозилось не менее 50 трупов. За городом, в районе кирпичного завода и гражданского аэродрома, каждую ночь слышались выстрелы <…>

Фото: ИЗВЕСТИЯ Выпуск № 184, 6 августа 1943 года

<…> Истерзанный, многострадальный Орел снова вернулся в семью советских городов. В прозрачном небе августа снова развевается стяг».

Специальный корреспондент «Известий» В. Антонов

Белгород взят

« Немцы неоднократно переходили в контратаки, но не смогли задержать натиск советских воинов. К утру 5 августа наши войска ворвались на улицы города. Немцы превратили чуть ли не каждое строение в укрепленную точку. На перекрестках они поставили пулеметы. Улицы были перекопаны. В подвалах, на чердаках, на деревьях разместились автоматчики. Методично, шаг за шагом наши бойцы освобождали улицы Белгорода от немецких захватчиков. Немцы предприняли решительную контратаку, бросив в бой спешно подвезенные резервы. Тогда наше командование смелым обходным маневром поставило немцев под угрозу окружения и принудило их отступить. Над Белгородом взвилось советское знамя».

Битва на Курской дуге, 1943 год Фото: TASS/imago/United Archives

Действующая армия, 5 августа (от специальных корреспондентов «Известий»)