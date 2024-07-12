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Установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка в Перми

СК сообщил, что установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка в Перми
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю установили личность подозреваемой в убийстве ребенка в Перми. Об этом сообщается 12 июля в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в убийстве девятилетнего мальчика подозревают 34-летнюю жительницу Перми. Она являлась матерью ребенка.

На данный момент правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для определения места нахождения подозреваемой. Также производится осмотр квартиры.

«Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка в возрасте 6–8 лет. У него выявлены признаки насильственной смерти: колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Правоохранительные органы начали разыскивать женщину, оставившую ребенка на мусорной площадке. Ход расследования уголовного дела также взяла на контроль прокуратура.

Кадры с камер видеонаблюдения публикуют в пятницу «Известия». На видео видно, как молодая женщина в белой кофте и серых брюках вместе с черным чемоданом переходит дорогу, затем идет по мосту и периодически оборачивается по сторонам.

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