В Перми на улице нашли чемодан с трупом ребенка
В Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка внутри. Об этом 12 июля сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.
Уточняется, что на мусорной площадке возле одного из домов, расположенного в Ленинском районе, жителем было найдено тело мальчика на вид 6-8 лет. У ребенка выявлены признаки насильственной смерти, обнаружены колото-резаные ранены тела, а также симптомы асфиксии.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).
Правоохранительные органы проводят необходимые следственные экспертизы, допрашивают свидетелей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.
Ранее, 27 июня, жители поселка Казарма 25-й километр в Приморье нашли на берегу реки Вторая Речка чемодан с телом мужчины. Региональным следственным управлением Следственного комитета (СУ СК) РФ по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».