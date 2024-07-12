Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автобус с 13 пассажирами съехал в кювет на Камчатке
Мир
В МИД РФ указали на «ползучее проникновение» НАТО на Южный Кавказ
Мир
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Мир
Австралия объявила о передаче пакета военной помощи Украине на $250 млн
Общество
Одного из пострадавших после удара ВСУ по Шебекино детей отправят в Москву
Происшествия
В Крыму задержали передававшего данные о ВС РФ агента украинских спецслужб
Мир
Минобороны Японии выразило обеспокоенность усилением сотрудничества РФ и КНР
Общество
Сотрудники ФСИН привлечены к ответственности после захвата заложников в СИЗО
Общество
В Москве значительно вырос спрос на обучение детей китайскому языку
Армия
Расчеты «Солнцепеков» уничтожили укрепучастки ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Премьер Британии призвал НАТО увеличить военные расходы из-за якобы угрозы от РФ
Мир
США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее
Общество
ФАС возбудила дело из-за копирования упаковки печенья Oreo
Мир
Лидеры более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине
Общество
В Австралии семейную пару россиян арестовали по подозрению в шпионаже
Авто
Эксперты подтвердили надежность онлайн-платформ для покупки автомобиля
Мир
Россия предъявила ГА ООН доказательства атак беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС

В Перми на улице нашли чемодан с трупом ребенка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка внутри. Об этом 12 июля сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Уточняется, что на мусорной площадке возле одного из домов, расположенного в Ленинском районе, жителем было найдено тело мальчика на вид 6-8 лет. У ребенка выявлены признаки насильственной смерти, обнаружены колото-резаные ранены тела, а также симптомы асфиксии.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Правоохранительные органы проводят необходимые следственные экспертизы, допрашивают свидетелей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

Поголовный кодекс: лидеров ОПГ арестовали за убийства 27-летней давности
Членов банды «Ломоносовские» подозревают в расправе над своими же товарищами

Ранее, 27 июня, жители поселка Казарма 25-й километр в Приморье нашли на берегу реки Вторая Речка чемодан с телом мужчины. Региональным следственным управлением Следственного комитета (СУ СК) РФ по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024