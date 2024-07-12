В СК сообщили о розыске оставившей чемодан с телом ребенка в Перми женщины
Следственные органы разыскивают женщину, которая оставила чемодан с телом ребенка на мусорной площадке в Перми. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Пермскому краю Александра Митькина.
Она объяснила, что следователи и криминалисты проводят оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление лица, совершившего преступление, и личности ребенка.
«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначаются и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются и осматриваются видеозаписи. Продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всей обстоятельств произошедшего», — отметила Митькина.
Ранее в этот день сообщалось, что в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка в возрасте 6–8 лет. У него выявлены признаки насильственной смерти: колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Ход расследования уголовного дела также взяла на контроль прокуратура.