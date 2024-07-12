Прокуратура взяла на контроль дело об обнаружении тела ребенка в чемодане в Перми
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили после обнаружения тела ребенка в чемодане на мусорной площадке. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.
«Прокуратура Пермского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего», — говорится в публикации.
Отмечается, что на место обнаружения выехали заместитель прокурора края Дмитрий Трусов и прокурор района Вадим Расторгуев. Они координируют работу правоохранительных органов.
Ранее в этот день сообщалось, что в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка в возрасте шести-восьми лет. У него выявлены признаки насильственной смерти и колото-резаные ранены тела, а также симптомы асфиксии. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).