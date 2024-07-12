Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автобус с 13 пассажирами съехал в кювет на Камчатке
Мир
В МИД РФ указали на «ползучее проникновение» НАТО на Южный Кавказ
Мир
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Мир
Австралия объявила о передаче пакета военной помощи Украине на $250 млн
Экономика
Почти 40% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС
Происшествия
В Крыму задержали передававшего данные о ВС РФ агента украинских спецслужб
Мир
Минобороны Японии выразило обеспокоенность усилением сотрудничества РФ и КНР
Общество
Сотрудники ФСИН привлечены к ответственности после захвата заложников в СИЗО
Интернет и технологии
Россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube
Армия
Расчеты «Солнцепеков» уничтожили укрепучастки ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Премьер Британии призвал НАТО увеличить военные расходы из-за якобы угрозы от РФ
Мир
США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее
Общество
ФАС возбудила дело из-за копирования упаковки печенья Oreo
Мир
Лидеры более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине
Общество
В Австралии семейную пару россиян арестовали по подозрению в шпионаже
Авто
Эксперты подтвердили надежность онлайн-платформ для покупки автомобиля
Мир
В МИД Бразилии заявили о намерении пригласить Путина на саммит G20

Прокуратура взяла на контроль дело об обнаружении тела ребенка в чемодане в Перми

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили после обнаружения тела ребенка в чемодане на мусорной площадке. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

«Прокуратура Пермского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место обнаружения выехали заместитель прокурора края Дмитрий Трусов и прокурор района Вадим Расторгуев. Они координируют работу правоохранительных органов.

Поголовный кодекс: лидеров ОПГ арестовали за убийства 27-летней давности
Членов банды «Ломоносовские» подозревают в расправе над своими же товарищами

Ранее в этот день сообщалось, что в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка в возрасте шести-восьми лет. У него выявлены признаки насильственной смерти и колото-резаные ранены тела, а также симптомы асфиксии. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024