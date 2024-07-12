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Опубликованы кадры с подозреваемой в убийстве ребенка в Перми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следственный комитет опубликовал видео с женщиной, которая оставила чемодан с телом ребенка на мусорной площадке в Перми. Кадры с камер видеонаблюдения публикуют в пятницу, 12 июля, «Известия».

На видео видно, как молодая женщина в белой кофте и серых брюках вместе с черным чемоданом переходит дорогу, затем идет по мосту и периодически оборачивается по сторонам.

Правоохранительные органы провели осмотр места происшествия.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка в возрасте 6–8 лет. У него выявлены признаки насильственной смерти: колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Ход расследования уголовного дела также взяла на контроль прокуратура.

На данный момент следственные органы разыскивают женщину, оставившую чемодан с телом ребенка на мусорной площадке в Перми.

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