СМИ заявили об отправке премьера Франции Атталя в отставку с 16 июля
Президент Франции Эммануэль Макрон удовлетворит прошение об отставке премьер-министра республики Габриэля Атталя во вторник, 16 июля. Об этом 12 июля сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник.
Сообщается, что после этого Атталь будет исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина, правительство будет заниматься только текущими делами. 18 министров, избранных депутатами, смогут заседать в Национальном собрании и участвовать в выборах его президента.
10 июля агентство Bloomberg написало, что прошедшие парламентские выборы во Франции ввергли страну в политический хаос, а власть президента сократилась. На данный момент перед Макроном стоит задача выбора премьер-министра, который смог бы преодолеть возможные вотумы недоверия от политически раздробленной Национальной ассамблеи.
Ранее, 8 июля, в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.