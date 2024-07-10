Глава Евросовета назвал визит Орбана в Москву политической ошибкой

Глава Евросовета Шарль Мишель считает политической ошибкой поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для обсуждения ситуации на Украине с российским руководством. Об этом он заявил 10 июля журналистам на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Это было политической ошибкой. Государства-члены [Евросоюза] отреагировали очень четко <...>, ясно дав понять [своей реакцией], что это серьезное предупреждение в адрес председательства Венгрии», — приводит его слова агентство Reuters.

По мнению Мишеля, поездка Орбана привела к потере доверия Будапешту со стороны других европейских стран. Он выразил мнение, что «такой способ работы неприемлем».

Ранее, 5 июля, Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили международные вопросы, в том числе способы мирного разрешения конфликта на Украине. Визит венгерского премьера вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне того, что Венгрия, которая вступила в председательство в Совете ЕС до конца года, находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов — в том числе и по Украине.

Еще накануне поездки Орбана Мишель заявил, что он не может вести от лица ЕС переговоры с президентом России по вопросу мира на Украине. Однако 9 июля стало известно, что венгерский премьер написал лидерам Евросоюза письмо, в котором резюмировал итоги поездки и заверил, что не высказывал никакого мнения как представитель объединения.