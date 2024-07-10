Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Совет Федерации одобрил в среду, 10 июля, закон, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%.

В рамках этого закона граждане с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить налог в размере 15%; если доход в год составляет от 5 млн до 20 млн, ставка вырастет до 18%; а свыше 50 млн рублей — до 22%. При доходах до 2,4 млн процентная ставка не изменится и составит 13%. Повышенная ставка распространится только на превышение указанных порогов, а не на весь доход. Изменения не коснутся выплат участникам спецоперации по защите Донбасса.

Закон вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к принятию в I чтении закнопроект. Позднее, 9 июля, он был принят нижней палатой правительства РФ во II чтении, и тогда в него ввели корректировки, которые предложило правительство страны. В изменениях учитывались предложения бизнеса и депутатов. Например, правки предлагали создать «туристический налог» вместо «курортного сбора», муниципалитеты смогли бы сами решать, нужно ли его вводить, а также самостоятельно выбирать размер ставки. Помимо этого правительство скорректировало некоторые пункты, касающиеся непосредственно НДФЛ. На следующий день Госдума одобрила законопроект в III чтении.

Как отмечал президент России Владимир Путин, окончательно принять изменения налоговой системы РФ планируется в августе. По словам главы государства, увеличение ставок НДФЛ затронет не более 3,2% налогоплательщиков по всей стране.