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Госдума приняла во II чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Государственная Дума России во II чтении приняла законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%. Заседание состоялось во вторник, 9 июля.

Проект закона вводит поправки в Налоговый кодекс РФ. Во втором чтении в законопроект внесены корректировки, предложенные правительством России.

III чтение законопроекта запланировано на 10 июля.

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Ранее, 17 июня, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к принятию в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ. Законопроект предлагает прогрессивную систему налогообложения: граждане с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить налог в размере 15%, если доход в год составляет от 5 млн до 20 млн, ставка вырастет до 18%, а свыше 50 млн рублей — до 22%. При доходах до 2,4 млн процентная ставка не изменится и составит 13%. Повышенная ставка распространится не на весь доход, а лишь на превышение указанных порогов. Выплат участникам специальной операции поправки не коснутся.

На следующий день президент России Владимир Путин сообщил, что окончательное принятие изменений в налоговую систему РФ планируется в августе. Глава государства добавил, что, согласно расчетам Минфина России, повышение налоговых ставок коснется максимум 3,2 налогоплательщиков по всей стране.

Позже, 3 июля, правительство РФ внесло в Госдуму правки к законопроекту, вводящему прогрессивный НДФЛ. В изменениях учитываются предложения бизнеса и депутатов. Например, правки предлагают создать «туристический налог» вместо «курортного сбора», и муниципалитеты смогут сами решать, нужно ли его вводить, а также самостоятельно выбирать размер ставки. Помимо этого, правительство скорректировало некоторые пункты, касающиеся непосредственно НДФЛ.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в тот же день рассказал, что правительственные поправки к законопроекту поддерживаются и будут внесены ко II чтению. При этом проект решения по поводу федерального инвестиционного налогового вычета, по словам министра, решено было ввести раньше, до II чтения.

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