Госдума приняла в III чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Государственная дума на заседании в среду, 10 июля, приняла в III чтении законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%.

Этот проект также предусматривает повышение в 2025 году налога на прибыль организаций до 25%.

Проект закона вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Накануне законопроект был принят Госдумой во II чтении, и тогда в него ввели корректировки, которые предложило правительство России.

Ранее, 17 июня, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к принятию в I чтении поправки в Налоговый кодекс РФ. Законопроект предлагает прогрессивную систему налогообложения: граждане с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить налог в размере 15%; если доход в год составляет от 5 млн до 20 млн, ставка вырастет до 18%; а свыше 50 млн рублей — до 22%. При доходах до 2,4 млн процентная ставка не изменится и составит 13%. Повышенная ставка распространится только на превышение указанных порогов, а не на весь доход. Кроме того, поправки не коснутся выплат участникам спецоперации.

Президент России Владимир Путин на следующий день рассказал, что окончательно принять изменения налоговой системы РФ планируется в августе. По словам главы государства, увеличение ставок НДФЛ затронет не более 3,2% налогоплательщиков по всей стране.

Правительство РФ внесло в Госдуму правки к законопроекту, вводящему прогрессивный НДФЛ, 3 июля. В них учтены предложения, поступившие от депутатов и представителей бизнеса. В частности, там высказана идея преобразовать «курортный сбор» в «туристический налог» и наделить каждый муниципалитет правом самостоятельно решать, нужно ли его вводить, а также самому определять размер ставки. Часть корректировок коснулась и прогрессивной шкалы НДФЛ.

В тот же день глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что предложенные правительством правки к законопроекту поддерживаются. Вместе с ними был подготовлен проект решения по поводу федерального инвестиционного налогового вычета, который решено было ввести раньше правок, до II чтения.