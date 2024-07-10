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В Кремле заявили об отсутствии разногласий у Путина и Моди на переговорах

Песков: отмена расширенного формата не связана с разногласиями у Путина и Моди
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Переговоры в широком формате между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди не проводились, поскольку они обсудили все вопросы, никаких разногласий не было. Об этом 10 июля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы имели возможность убедиться в том, что узкий формат тоже был достаточно широк. Там были представлены руководители практически всех основных направлений, по которым осуществляется взаимодействие», — отметил он.

Песков добавил, что чуть дольше запланированного продлилось посещение павильона «Атом» на ВДНХ, также фактически была отработана вся запланированная повестка дня. Кроме того, Моди нужно было улетать, поскольку у него запланировано мероприятие в Австрии.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никаких разногласий между политиками не было.

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Индийский премьер-министр находился в России 8 и 9 июля. В первый день его встреча с Путиным тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа. 9 июля российский лидер подчеркнул, что отношения двух стран носят характер особого привилегированного стратегического партнерства. Также глава государства наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Было принято и совместное заявление политиков.

Оценивая переговоры политиков, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что они обсудили весь комплекс вопросов двусторонних отношений. В частности, речь шла о сотрудничестве в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G20 и ООН. Также глава российского ведомства сообщил, что РФ по-прежнему поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена Совбеза ООН.

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