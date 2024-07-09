Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности ООН

Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности (СБ) ООН и присоединению Нью-Дели к числу постоянных членов. Это следует 9 июля из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.

«Стороны призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», — отмечается в заявлении.

Также стороны договорились продолжать развитие системы двусторонних расчетов за счет использования национальных валют, а также продолжать консультации по сопряжению их систем передачи финансовых сообщений.

Вместе с тем Москва и Нью-Дели высоко оценили состоявшиеся в марте 2024 года предварительные консультации по обсуждению полноформатных переговоров по вопросу заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.

Также Моди поблагодарил Путина за гостеприимство и пригласил его посетить Индию в 2025 году для участия в XXIII ежегодном российско-индийском саммите.

Индийский политик в свою очередь покинул Кремль. Путин и Моди обменялись рукопожатиями и тепло пообщались.

Индийский премьер-министр прибыл в Россию накануне. На встрече в Ново-Огарево Путин поздравил Моди с избранием на должность премьера и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа.

9 июля Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом» на ВДНХ. Российский лидер отметил сотрудничество с Индией в международных организациях и объединениях, а также поблагодарил за попытки найти мирные пути к решению украинского кризиса. Всего по итогам визита индийского премьера было подписано девять документов.