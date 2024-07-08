Путин и Моди проводят встречу в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля начали встречу в Ново-Огарево.

На кадрах видно, как Путин встречает Моди, когда тот подъезжает на машине к резиденции. Они обмениваются рукопожатиями, после чего заходят в здание.

На встрече Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра Индии и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

По его словам, Индия считается матерью демократии и на последних выборах свой голос отдали порядка 650 млн человек. Таким образом, впервые за последние 60 лет правительство избралось в третий раз подряд. Моди добавил, что его принцип — реформировать, исполнять и преобразовывать, и выразил уверенность в том, что на третьем сроке он будет работать втрое больше.

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июня. Он заявил, что ждет встречи со своим «другом, президентом России», чтобы рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы. Моди отметил, что в течение следующих трех дней он будет в РФ и Австрии. По его словам, эти визиты станут хорошей возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба».

7 июля газета The Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что ключевым моментом переговоров Моди и президента России в Москве станет обсуждение создания механизма для быстрого перевода денег между двумя странами. Кроме того, обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения, указали журналисты.

До этого, 6 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке. Повестку визита индийского премьера Песков назвал очень богатой. Ожидается, что в ходе встречи двух лидеров будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений обеих стран.

3 июля агентство Bloomberg назвало предстоящий визит Моди в Москву дипломатической победой Путина. Тогда оно сообщало, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.