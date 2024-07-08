Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля прибыл с визитом в Москву. Самолет индийского премьера приземлился в аэропорту «Внуково-2».

Официальный визит Моди в Россию пройдет 8–9 июля. Перед вылетом в Москву глава индийского правительства поделился с журналистами, что ждет возможности встречи со своим «другом, президентом России Владимиром Путиным».

Приезд в РФ для премьера стал первым после переизбрания заграничным визитом. В прошлый раз политик посещал страну в 2019 году, тогда он приезжал во Владивосток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 июля уточнял, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке. Повестку визита индийского премьера Песков назвал очень богатой. Ожидается, что в ходе встречи двух лидеров будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений обеих стран.

Накануне Песков отмечал пристальное внимание западных СМИ к предстоящей поездке Моди в Россию. По словам пресс-секретаря президента, таким образом Запад подтвердил, что придает большое значение этому шагу индийского политика.

До этого, 7 июля, газета The Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что ключевым моментом переговоров Моди и президента России в Москве станет обсуждение создания механизма для быстрого перевода денег между двумя странами. Кроме того, обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения, указали журналисты.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, 3 июля назвало визит Моди в Москву дипломатической победой Путина. Тогда оно сообщало, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.