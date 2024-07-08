Премьер Индии заявил, что ожидает встречи с Путиным, и назвал его другом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед своим вылетом в Москву заявил, что ждет возможности встречи со своим «другом, президентом России Владимиром Путиным».
«Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом, президентом Владимиром Путиным и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы», — приводит его слова Amar Ujala.
Моди написал на странице в социальной сети X (бывш. Twitter), что в течение следующих трех дней он будет в РФ и Австрии. По его словам, эти визиты станут хорошей возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба». Премьер-министр также выразил желание пообщаться с индийским сообществом, которое проживает в государствах.
Официальный визит Моди в Россию состоится 8–9 июля.
7 июля газета The Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что ключевым моментом переговоров Моди и президента России в Москве станет обсуждение создания механизма для быстрого перевода денег между двумя странами. Кроме того, обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения, указали журналисты.
До этого, 6 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке. Повестку визита индийского премьера Песков назвал очень богатой. Ожидается, что в ходе встречи двух лидеров будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений обеих стран.
3 июля агентство Bloomberg назвало предстоящий визит Моди в Москву дипломатической победой Путина. Тогда оно сообщало, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.