Денежные переводы между Индией и РФ назвали главной темой переговоров Путина и Моди

Наиболее важной частью визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву станет обсуждение с президентом России Владимиром Путиным создания механизма для быстрого перевода денег между двумя странами. Об этом 7 июля сообщило издание The Economic Times со ссылкой на источники.

«Ключевым моментом ежегодного индийско-российского саммита между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным будет разработка механизмов для простого и быстрого перевода денег между двумя странами. Это приобрело значение на фоне запрета на использование SWIFT Россией и беспрецедентного роста двусторонней торговли», — говорится в материале.

По информации газеты, хотя 60% торговых расчетов двух стран осуществляется в национальных валютах, в отсутствие SWIFT ощущается необходимость в более оперативных платежах.

Также источники указывают, что оба лидера инициируют процесс, позволяющий туристам и студентам использовать национальные валюты. В частности, это будет касаться использования карт RuPay в России и карт «Мир» в Индии.

В то же время обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения, отмечает издание. Речь идет о планах по увеличению экспорта из Индии в Россию — в том числе в таких секторах, как сельское хозяйство, производство и фармацевтика.

Кроме того, журналисты прогнозируют большой толчок по расширению индийского присутствия на российском Дальнем Востоке и «новый импульс» в расширении сотрудничества обеих стран в производстве оборонной продукции.

4 июля в Кремле подтвердили, что 8–9 июля состоится официальный визит Моди в Россию. Они вместе с Путиным впервые после трехлетнего перерыва проведут ежегодный российско-индийский саммит. В ходе встречи двух лидеров будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений обеих стран и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и в расширенном составах, также не исключено их общение в неформальной обстановке. Повестку визита индийского премьера Песков назвал очень богатой.

До этого, 3 июля, агентство Bloomberg назвало предстоящий визит Моди в Москву дипломатической победой Путина. Тогда оно сообщало, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.