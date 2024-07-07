В Кремле объяснили внимание Запада к поездке Моди в РФ большим значением визита

Пристальное внимание западных СМИ к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву объясняется большим значением данного визита. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал 7 июля журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков отметил, что в данном случае на Западе не ошибаются, поскольку здесь «есть чему придавать большое значение».

Официальный визит Моди в Россию состоится 8–9 июля. В последние дни о нем сообщали такие крупные западные СМИ, как Reuters, Associated Press и CNN, а также другие издания.

Ранее в этот день газета The Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что ключевым моментом переговоров Моди и президента России Владимира Путина в Москве станет обсуждение создания механизма для быстрого перевода денег между двумя странами. Кроме того, обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения, указали журналисты.

Накануне, 6 июля, Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и в расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке. Повестку визита индийского премьера Песков назвал очень богатой. Ожидается, что в ходе встречи двух лидеров будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений обеих стран.

3 июля агентство Bloomberg назвало предстоящий визит Моди в Москву дипломатической победой Путина. Тогда оно сообщало, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.