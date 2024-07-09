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Путин заявил о стратегическом партнерстве России и Индии

Путин: отношения с Индией носят характер особого привилегированного партнерства
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Фото: TASS/AP/Alexander Nemenov
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Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во вторник, 9 июля, указал на стратегическое партнерство двух стран.

«Мы с вами в постоянном контакте, а главное внимание уделяем развитию торгово-экономических связей», — отметил российский лидер на стартовавших в Кремле переговорах в узком формате.

По его словам, это соответствует интересам народов обоих государств. Путин подчеркнул, что между Россией и Индией сложилась очень давняя дружба, а в 2024 году отмечается 77 лет установления дипломатических отношений. Президент РФ добавил, что отношения носят характер особого привилегированного стратегического партнерства.

«В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше — 66%, за первый квартал текущего года прибавил еще 20%» — рассказал Путин.

Российский лидер отметил и сотрудничество с Индией в международных организациях и объединениях. Речь шла об ООН, ШОС и БРИКС. Также президент РФ поблагодарил Моди за попытки найти мирные пути к решению украинского кризиса.

Путин также пригласил премьера Индии на саммит БРИКС в Казань, который пройдет в октябре 2024 года.

МОДИфикация отношений: индийский премьер прилетит в Москву
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Индийский премьер-министр прибыл в Москву накануне. Его визит продлится до 9 июля. На встрече в Ново-Огарево Путин поздравил Моди с избранием на должность премьера и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа.

9 июля политики побывали на ВДНХ. Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом». В ходе экскурсии гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал им о том, как ядерные технологии применяются в медицине и космосе, а также об особенностях работы атомных ледоколов. Премьер Индии оставил оставил запись в книге почетных гостей павильона.

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