Путин прибыл в павильон «Атом» на ВДНХ для встречи с премьером Индии Моди
Президент России Владимир Путин во вторник, 9 июля, приехал в павильон «Атом» на ВДНХ, где пройдет его встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
На кадрах показано, как российский лидер подъехал и вошел в здание павильона. По словам корреспондента «Известий» Антона Золотницкого, Путин и Моди примут участие в обширной программе.
«Это своеобразный мостик от неформальной к официальной части переговоров», — подчеркнул журналист.
Позже в павильон прибыл Моди. Президенту РФ и премьеру Индии проведут экскурсии, их ознакомят с достижениями российской атомной отрасли.
В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июля. На встрече в Ново-Огарево Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.
Кроме того, Моди во время встречи сообщил в соцсети Х, что переговоры с Путиным, которые состоятся во вторник, поспособствуют дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Он также заявил, что с нетерпением ждет грядущих переговоров.
В тот же день китайская газета Global Times написала, что привычная стратегия США «разделяй и властвуй» работает всё хуже, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая визит Моди в Россию. Вашингтон очень надеялся на ухудшение отношений между Дели и Москвой, однако торговое взаимодействие между государствами только увеличилось, отметили журналисты.