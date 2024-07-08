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Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся во вторник, поспособствуют дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Об этом в понедельник, 8 июля, написал на своей странице в соцсети X индийский премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с российским лидером в «Ново-Огарево».

«Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в «Ново-Огарево». С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — написал он.

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На встрече Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июля. Он заявил, что ждет встречи со своим «другом, президентом России», чтобы рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы. Моди отметил, что в течение следующих трех дней он будет в РФ и Австрии. По его словам, эти визиты станут хорошей возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба».

До этого, 6 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке.

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