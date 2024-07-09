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Global Times назвала визит Моди в Россию свидетельством снижения влияния США в мире

GT: визит Моди в Россию свидетельствует о снижении влияния США в мире
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Привычная стратегия США «разделяй и властвуй» уже не так исправно работает, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Об этом 8 июля сообщила китайская газета Global Times.

Индийский аналитик в статье для издания заявил, что, когда только начался конфликт на Украине, США очень надеялись на ухудшение отношений между Индией с Россией, однако торговое взаимодействие между государствами только увеличилось. Так, несмотря на угрозу еще больших санкций Америки, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии, которая, в свою очередь, является крупнейшим покупателем морской российской нефти.

«Еще больше раздражая Вашингтон, Индия заняла нейтральную позицию в отношении Украины, а Моди даже отказался присутствовать на мирном саммите в Швейцарии», — написал эксперт.

Учитывая, что доллар США лежит в основе большей части мощи американской империи, эксперт поражен, как Индия с энтузиазмом восприняла дедолларизацию, объявив о цифровой платформе, которая позволит осуществлять мгновенные трансграничные розничные платежи, обходя «могучий доллар».

«Подводя итог, можно сказать, что американская империя оказалась более неактуальной. У США есть выбор: либо присоединиться к этому новому и мирному многополярному миру, либо стать озлобленным и изолированным гегемоном», — заключил аналитик.

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В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июля. На встрече в Ново-Огарево президент РФ Владимир Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

Кроме того, Моди во время встречи сообщил в соцсети Х, что переговоры с Путиным, которые состоятся во вторник, поспособствуют дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Он также заявил, что с нетерпением ждет завтрашних переговоров.

Газета Hindu в этот же день заявила, что визит Моди в Россию является для западных государств геополитическим сигналом. Авторы материала обратили внимание, что приезд в РФ для Моди стал первым двусторонним визитом во время третьего пребывания в должности премьер-министра. Это демонстрирует поддержку Нью-Дели связей с Москвой.

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