СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию является для западных государств геополитическим сигналом, он пройдет в то же время, как и саммит Североатлантического альянса. Об этом в понедельник, 8 июля, газета Hindu.

«Визит Моди посылает геополитический сигнал, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне. Официальные переговоры Моди и [президента России Владимира] Путина начнутся в Москве как раз в то время, когда президент США Джо Байден проведет специальный саммит НАТО с членами западной коалиции из Индо-Тихоокеанского региона и [президентом Украины Владимиром] Зеленским в Вашингтоне», — говорится в публикации издания.

Авторы материала обратили внимание, что приезд в РФ для Моди стал первым двусторонним визитом во время третьего пребывания в должности премьер-министра. Это демонстрирует поддержку Нью-Дели связей с Москвой.

В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июня.

Ранее в этот день индийский премьер рассказал, что ждет встречи со своим «другом, президентом России», чтобы рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на различные региональные и глобальные вопросы. Моди отметил, что в течение следующих трех дней он будет в РФ и Австрии. По его словам, эти визиты станут хорошей возможностью углубить связи со странами, «с которыми Индию связывает проверенная временем дружба».

7 июля газета The Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что ключевым моментом переговоров Моди и президента России в Москве станет обсуждение создания механизма для быстрого перевода денег между двумя странами. Кроме того, обе стороны стремятся добиться прогресса в разработке двустороннего инвестиционного соглашения, указали журналисты.

До этого, 6 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном составах. Также не исключено их общение в неформальной обстановке. Повестку визита индийского премьера Песков назвал очень богатой. Ожидается, что в ходе встречи двух лидеров будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений обеих стран.

3 июля агентство Bloomberg назвало предстоящий визит Моди в Москву дипломатической победой Путина. Тогда оно сообщало, что в числе тем переговоров двух лидеров — возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения, вопросы военной логистики и сотрудничество в области ядерной энергетики.