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Песков рассказал о трехчасовой встрече Путина и Моди в неформальной обстановке

Песков: российско-индийские переговоры пройдут в формате рабочего завтрака
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне провели трехчасовую встречу тет-а-тет в неформальной обстановке. Об этом 9 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вчера около трех часов Путин пообщался с Моди в неформальной обстановке, было достаточно содержательное общение. Общались один на один», — отметил он в ходе брифинга.

Во вторник политики начнут рабочий день с посещения ВДНХ, добавил Песков. Вместе они осмотрят павильон атомной энергии «Атом», а затем отправятся в Кремль, где пройдет встреча в узком составе. После этого назначены переговоры в формате официального завтрака, в рамках которого будут зачитаны доклады руководителей профильных ведомств.

Вечером у президента запланированы закрытая рабочая встреча и совещание, заключил пресс-секретарь.

МОДИфикация отношений: индийский премьер прилетит в Москву
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В понедельник Моди прилетел в Москву с официальным визитом, который продлится 8 и 9 июля. На встрече в Ново-Огарево Путин поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за слова и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость.

Кроме того, Моди во время встречи сообщил в соцсети Х, что переговоры с Путиным, которые состоятся во вторник, поспособствуют дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Он также заявил, что с нетерпением ждет грядущих переговоров.

В тот же день китайская газета Global Times написала, что привычная стратегия США «разделяй и властвуй» работает всё хуже, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая визит Моди в Россию. Вашингтон очень надеялся на ухудшение отношений между Дели и Москвой, однако торговое взаимодействие между государствами только увеличилось, отметили журналисты.

После этого глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер во время встречи с журналистами выразил озабоченность визитом Моди в российскую столицу. Американский чиновник призвал Индию в ходе контактов с РФ «ясно давать понять, что Россия должна уважать территориальную целостность Украины».

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