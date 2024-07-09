Путин наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин во вторник, 9 июля, наградил премьер-министра Индии Нарендру Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

«Награждение вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Моди всегда активно вступал за расширение контактов с Россией, а также способствовал тому, чтобы отношения двух стран приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. Российский лидер добавил, что при поддержке премьера Индии успешно реализуются крупнейшие совместные проекты в торгово-экономической и военно-технической сферах.

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