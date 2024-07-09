Лавров указал на рассмотрение Путиным и Моди всех вопросов двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди рассмотрели во время переговоров в Москве весь комплекс вопросов двусторонних отношений. Об этом 9 июля заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он уточнил, что на переговорах лидеры обсудили международную обстановку, а также сотрудничество в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G20 и ООН.
Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что в планах у двух стран множество новых сделок.
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