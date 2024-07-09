Моди назвал переговоры с Путиным продуктивными

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным продуктивными.

«В ходе переговоров обсуждались пути диверсификации индийско-российского сотрудничества в таких сферах, как торговля, безопасность, сельское хозяйство, технологии и инновации», — написал он 9 июля в социальной сети X (бывш. Twitter).

Моди подчеркнул, что Индия придает большое значение транспортной доступности и культурному обмену.

Также перед началом официальных переговоров делегаций двух стран индийский премьер рассказал, что у него глубокие связи с РФ. Моди отметил, что за последние 10 лет он 17 раз встретился с Путиным. Индийский политик указал и на то, что в шестой раз прилетел в Россию с визитом.

По мнению премьера, всё это говорит о глубине отношений с Москвой.

Индийский премьер-министр прибыл в Россию накануне. Его визит продлится до 9 июля. На встрече в Ново-Огарево Путин поздравил Моди с избранием на должность премьера и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа.

9 июля политики побывали на ВДНХ. Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом». Перед началом переговоров в узком составе российский лидер подчеркнул, что отношения двух стран носят характер особого привилегированного стратегического партнерства. Путин также пригласил премьера Индии на саммит БРИКС в Казань, который пройдет в октябре 2024 года.