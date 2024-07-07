Действия Вооруженных силы Украины (ВСУ) — это ужасно, они похожи на поступки нацистов во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Такое заявление 7 июля в беседе с «Известиями» сделал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, комментируя данные газеты The New York Times (NYT) о расстреле ВСУ российского военнопленного.

«То, что мы видим сейчас — это ужасно. Многое из того, что делают Вооруженные силы Украины, напоминает действия нацистов во время Второй мировой войны. Ведь, как мы знаем, [в рядах ВСУ] действительно существовали последователи Бандеры. И немцы были потрясены их безжалостностью», — сообщил он.

Расмуссен также заявил, что зверства ВСУ происходят очень давно, однако только сейчас они стали попадать в западные СМИ. Он напомнил, что военные ВСУ жестоки не только к российским солдатам, но и в отношении своих.

«Очевидно, если конфликт закончится, а похоже, что он закончится победой России, то эти люди будут привлечены к ответственности за военные преступления и предстанут перед трибуналом. Так что посмотрим, что из этого выйдет», — добавил Расмуссен.

6 июля NYT сообщила о расстреле ВСУ просившего о помощи российского военнопленного. Отмечается, что боец ВС России просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Затем один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в торс, после чего тот упал. Через какое-то время пришел еще один военный ВСУ и произвел выстрел российскому солдату в голову.

В МИД РФ сообщили, что проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

После этого сообщалось, что СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение NYT об убийстве ВСУ российского военного, заявила, что наблюдать за удивлением западных СМИ давно известным фактам смешно. Захарова также отметила, что МИД РФ неоднократно представлял доклады о нарушении прав человека, такие же документы распространялись и в Совете Безопасности ООН. Однако американские СМИ делали всё, чтобы не замечать эту информацию.

За время спецоперации было зафиксировано немало подобных случаев. 28 декабря 2023 года суд ДНР заочно приговорил подполковника ВСУ Сергея Бурковского к 16 годам лишения свободы за избиения российских пленных военнослужащих. 27 марта этого года в ООН сообщили, что пленные подвергались пыткам, избиениям и насилию на Украине, однако власти страны не занимаются расследованием подобных дел в достаточной мере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что в Москве знают о пытках украинской армии над российскими военными, а потому в докладе ООН на эту тему нет ничего нового.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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