Двойные стандарты в процессе принятия в Европейский союз (ЕС) Украины и стран Западных Балкан являются глумлением над политикой расширения объединения. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, балканские страны имеют статус кандидата в члены Евросоюза в среднем на протяжении 15 лет и двух месяцев, так как часть Западной Европы «постоянно чинит препятствия на пути расширения ЕС», ссылаясь на так называемые достижения. Однако в случае с Киевом эти государства отодвигают эти критерии на второй план, подчеркнул Сийярто.

«Мы считаем всё это глумлением над политикой расширения ЕС», — сказал министр после заседания глав МИД Евросоюза в Люксембурге. Его выступление транслировалось в эфире телеканала M1.

Сийярто уточнил, что Венгрия будет стремиться ускорить расширение союза именно в направлении Западных Балкан в ходе своего председательства в объединении. Оно начнется 1 июля, добавил венгерский министр.

В апреле еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан заявил, что Украина станет членом ЕС не раньше 2028 года, так как для этого бюджет объединения необходимо увеличить на 20%, что соответствует €200 млрд. При этом он назвал этот процесс «выгодной инвестицией», так как считает, что Киев обладает большим экономическим потенциалом.

В декабре 2023-го во время саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры стран-участниц решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения вступления Киева в объединение канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану выйти из зала и выпить кофе. В результате отсутствия чиновника было принято единогласное решение относительно Украины.

Тогда же политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Киева в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Украина подписала заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022-го. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В декабре 2023-го во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран-участниц решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в объединение.