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Шольц предложил Орбану попить кофе во время переговоров о членстве Киева в ЕС

Politico: Шольц попросил Орбана попить кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на саммите Европейского союза в Брюсселе, где обсуждалось членство Украины в ЕС, выйти из зала и выпить кофе, когда обсуждения зашли в тупик. Об этом 15 декабря пишет Politico, ссылаясь на чиновников, знакомых с ситуацией.

«Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — приводит слова Шольца газета.

Канцлер Германии в присутствии коллег сказал Орбану, что если он не желает соглашаться на начало переговоров о присоединении Украины к ЕС, то ему стоит ненадолго покинуть комнату.

Один из собеседников Politico отметил, что отсутствие венгерского лидера в зале во время проведения голосования было с ним предварительно согласовано в «конструктивной манере». Отсутствие Орбана позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу. Как пишет издание, голосование без одного из лидеров не нарушает правил ЕС.

Идея Шольца о том, что кому-то из лидеров ЕС необходимо покинуть комнату, чтобы принять единогласное решение, необычна, пишет газета. Дипломаты и официальные лица не смогли сказать, было ли подобное до саммита в четверг.

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В этот же день Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

До этого, 15 декабря, юрист Карин Беше-Головко оценила поведение Орбана на саммите. Она подчеркнула, что, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, премьер-министр не покинул бы комнату во время голосования. Также это поднимает вопрос легитимности принятого решения.

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Ранее 15 декабря в Киеве заявили о подготовке к переговорам о следующем этапе вступления Украины в ЕС, которые состоятся 18 декабря. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что точные сроки переговоров пока неизвестны, однако самое важное решение уже принято.

29 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.

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