Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе
Мир
В ЕС ошибочно поприветствовали непринятый пакет антироссийских санкций
Мир
В Киеве заявили о старте контактов по шагам для вступления в ЕС 18 декабря
Армия
Экипажи Су-34 ВКС РФ уничтожили командные пункты ВСУ на купянском направлении
Мир
К лету 2024 года ЕС намерен принять дорожную карту по реформированию союза
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Мир
Лидеры ЕС призвали к продолжению военной поддержки Украины
Мир
Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar
Мир
В Пентагоне предложили выбор между безопасностью США и помощью Украине
Армия
В Тамбове хлебокомбинат начал производить дроны-камикадзе для нужд ВС РФ
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Происшествия
В Москве при пожаре пострадали сразу четыре квартиры
Армия
В российские войска поступили новые вездеходы «Пластун-СН»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и порывах ветра 15 декабря

Юрист оценила демарш Орбана при голосовании по Украине на саммите ЕС

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

14 декабря в Брюсселе стартовал саммит Евросоюза (ЕС) в атмосфере абсолютной неопределенности относительно европейского будущего Украины и Молдавии. Основным противником членства Киева в ЕС выступил Будапешт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отсутствовал в зале при голосовании, однако право вето использовать не стал.

Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС
СБУ заподозрила Орбана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко считает, что действия Орбана, заставляют задуматься, было ли решение Евросовета по украинскому вопросу легитимным.

«В праве часто бывает, когда что-то законно, но одновременно нелегитимно. Однако это политически нелегитимно, поскольку не хватает одного государства. Но это интересный подход, поскольку, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, она могла бы проголосовать против», — пояснила она «Известиям».

Для принятия итогового решения нужно согласие всех членов Евросоюза, включая Венгрию. Премьер-министр Орбан неоднократно заявлял, что Украина не готова к старту переговоров с Евросоюзом, поскольку не выполнила три из семи условий для запуска этого процесса (борьба с коррупцией, реформы для защиты прав нацменьшинств, деолигархизация).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023