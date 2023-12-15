Юрист оценила демарш Орбана при голосовании по Украине на саммите ЕС
14 декабря в Брюсселе стартовал саммит Евросоюза (ЕС) в атмосфере абсолютной неопределенности относительно европейского будущего Украины и Молдавии. Основным противником членства Киева в ЕС выступил Будапешт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отсутствовал в зале при голосовании, однако право вето использовать не стал.
Доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко считает, что действия Орбана, заставляют задуматься, было ли решение Евросовета по украинскому вопросу легитимным.
«В праве часто бывает, когда что-то законно, но одновременно нелегитимно. Однако это политически нелегитимно, поскольку не хватает одного государства. Но это интересный подход, поскольку, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, она могла бы проголосовать против», — пояснила она «Известиям».
Для принятия итогового решения нужно согласие всех членов Евросоюза, включая Венгрию. Премьер-министр Орбан неоднократно заявлял, что Украина не готова к старту переговоров с Евросоюзом, поскольку не выполнила три из семи условий для запуска этого процесса (борьба с коррупцией, реформы для защиты прав нацменьшинств, деолигархизация).
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