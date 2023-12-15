В Киеве заявили о старте контактов по шагам для вступления в ЕС 18 декабря

Переговоры с представителями Еврокомиссии относительно следующего этапа вступления Украины в Европейский союз (ЕС) планируется начать 18 декабря. Об этом сообщило издание «Укринформ» со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину в четверг, 14 декабря.

«Буквально через 15 минут после принятия решения (о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. — Ред.) у меня был телефонный разговор с Европейской комиссией, и уже в понедельник, 18 декабря, мы будем проводить переговоры по поводу следующих шагов. Поэтому план работы есть», — рассказала Стефанишина.

По ее словам, на этот раз будут учтены все геополитические вопросы и сложности. Точные сроки принятия решения между тем еще не установлены.

«Самое важное и окончательное геополитическое решение принято — начать переговоры с Украиной и Молдавией. А дальше они будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы все наши интересы были учтены», — подчеркнула она.

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

До этого, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

29 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.