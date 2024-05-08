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В Госдуме высказались о спортсменах из недружественных стран на Играх дружбы

Журова высказалась за участие атлетов из недружественных стран в Играх дружбы
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поддержала в среду, 8 мая, идею участия спортсменов из недружественных стран во Всемирных играх дружбы — спортивных соревнованиях, которые пройдут в России этой осенью.

«Игры дружбы — они про дружбу, а не про политику. Наоборот, их надо пригласить, и надеюсь, что кто-то осмелится приехать», — сказала она в разговоре с Lenta.Ru.

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24 апреля министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что иностранные спортсмены не испугаются возможных санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и примут участие в Играх дружбы, передает RT.

Он добавил, что Игры дружбы состоятся вне зависимости от решений международных организаций. При этом Россия их не позиционировала как альтернативу другим первенствам.

Ранее, 19 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Их талисманом стал Тигр.

На Западе многие выступили против организуемых Россией соревнований. Так, в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что комитет выступает категорически против турнира. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Бах вступил «в политико-административный и преступный сговор» с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов, передает НСН.

Кроме того, в конце марта пранкеры опубликовали видео, в котором от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и его помощниками. Во время беседы чиновник раскрыл множество фактов. Например, по его словам, на Западе готовится заговор против Игр дружбы в России. Так, Банька попросил якобы африканского политика призвать своих коллег на континенте и в Латинской Америке не приезжать на спортивные соревнования в РФ.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что игры будут опираться на установленные Олимпийской хартией идеалы, попираемые настоящим руководством МОК. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на то, что правительство России будет и дальше создавать условия, для того чтобы спортсмены «могли показать свои лучшие результаты в состязаниях с достойными соперниками».

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