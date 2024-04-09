Лавров заявил об опоре Игр дружбы и Игр БРИКС на идеалы Олимпийской хартии
Игры дружбы и Игры БРИКС будут опираться на установленные Олимпийской хартией идеалы, попираемые настоящим руководством Международного олимпийского комитета (МОК). Такое заявление 9 апреля сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И.
«Предстоят Игры БРИКС, игры «Дети Азии», Игры дружбы, много спортивных мероприятий, которые будут в отличие от некоторых других опираться на те самые идеалы олимпизма, которые закреплены в Олимпийской хартии и которые нынешнее руководство Международного олимпийского комитета к стыду своему, я надеюсь, презирает и попирает в угоду все тем же самым гегемонам, которые эту свою роль гегемонов пытаются всеми правдами и неправдами сохранить», — сообщил Лавров.
Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 14 по 29 сентября в 2024 году. Соревновательная программа будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов.
Ранее, 5 апреля, исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный заявил, что атлеты из России и Белоруссии, допущенные к Олимпийским играм в Париже, должны подписать документ, обязывающий их отказаться от участия в Играх дружбы. По его словам, важно, чтобы российские спортсмены «не чувствовали себя желанными гостями во Франции».
До этого, 19 марта, МОК призвал спортсменов иностранных государств отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России, а также обвинил РФ в попытках политизировать спорт.
Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы МОК к спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы демонстрируют скатывание комитета к расизму и неонацизму. Она подчеркнула, что подобные заявления МОК, призванного стоять на защите олимпийских идеалов, обескураживает только тех, кто не знает, что движет руководством комитета.