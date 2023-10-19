Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международных Всемирных игр дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге и поручил образовать оргкомитет. Соответствующее распоряжение опубликовано 19 октября на официальном интернет-портале деловой информации.

«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в городе Москве и городе Екатеринбурге», — говорится в документе.

Всемирные игры дружбы — мультиспортивный турнир, который впервые пройдет в сентябре 2024 года. Планируется, что летний турнир будет проходить один раз в четыре года.

Ранее в этот день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. На полях форума «Россия — спортивная держава» он рассказал Путину, что из указанных 20 видов спорта будут олимпийскими и 10 — неолимпийскими, еще 14 дисциплин находятся на рассмотрении.

Кроме того, в ходе форума Кремлев выступил с инициативой о возобновлении спортивных парадов на Красной площади.

На пленарном заседании спортивного форума президент также заявил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году.