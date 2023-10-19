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Путин заявил о планах вовлечь 70% россиян в спорт к 2030 году

Путин: задача вовлечь в спорт 70% россиян к 2030 году
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Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Dietze
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Президент России Владимир Путин в четверг, 19 октября, сообщил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году.

Он подчеркнул, что спорт является одним из главных государственных приоритетов и одной из важнейших составляющих национальных целей развития.

«Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья», — заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Для достижения этой цели будет обеспечена максимально широкая доступность спортивной инфраструктуры. При этом уже сейчас в России действует более 353 тыс. подобных объектов, подчеркнул российский лидер.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми 19–21 октября. Помимо пленарного заседания с участием президента, также состоится несколько десятков сессий, среди которых обсуждение развития массового и детского спорта, а также интеграции новых регионов страны.

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9 октября сообщалось, что Минспорт РФ предложил регионам рассмотреть возможность создания «спортивно-оздоровительной карты», с помощью которой определенные категории граждан могли бы приобретать спортивный инвентарь и оплачивать занятия спортом. Министерство также указало на то, что регионами реализуются проекты по вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством социального заказа.

Ранее, 12 августа, Путин отметил, что развитию массового физкультурного движения в России уделяется приоритетное внимание. Проведение в регионах РФ масштабных мероприятий, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и «Сельские спортивные игры», способствует популяризации спорта и воспитанию новых чемпионов и рекордсменов, подчеркнул глава государства.

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