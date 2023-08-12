Путин указал на развитие физкультурного движения в России

Президент России Владимир Путин поздравил профессиональных спортсменов и приверженцев здорового и активного образа жизни с Днем физкультурника. Поздравительная телеграмма была опубликована в субботу, 12 августа, на сайте Кремля.

«В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы», — подчеркнул российский лидер.

Проведение в регионах РФ масштабных мероприятий, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и «Сельские спортивные игры», способствует популяризации спорта и воспитанию новых чемпионов и рекордсменов, уточнил Путин.

Он также выразил особую благодарность тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам и всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.

12 августа в России отмечается День физкультурника. Этот праздник проходит каждый год во вторую субботу августа. В этот день по всей России проводятся спартакиады, эстафеты, забеги и другие соревнования. В некоторых городах проходят и парады физкультурников. В Москве праздничную программу под открытым небом подготовил олимпийский комплекс «Лужники».