12 августа — День физкультурника: как спорт стал самым массовым увлечением СССР

Каждый год во вторую субботу августа в России отмечается праздник здорового образа жизни — День физкультурника. В 2023 году он выпадает на 12 августа. О том, как в Советском Союзе развивали спортивную культуру и как сейчас проводится этот спортивный праздник, читайте в материале «Известий».

День физкультурника в 2023 году — история праздника

В России спорт начал обретать популярность еще в конце XIX века, однако по-настоящему массовым и доступным его сделало руководство СССР. В 1918 была запущена система всеобщего военного обучения — Всеобуч. Она была направлена на формирование сильного и выносливого населения, способного трудиться и защищать страну от различных угроз. Уже через год на Красной площади прошел первый парад физкультурников, на котором лично присутствовал лидер молодого государства Владимир Ленин.

С этого момента в стране началось активное приобщение к физкультуре людей всех возрастов. Во дворах и на пустырях появились общественные спортивные площадки, при школах и университетах открылись спортивные секции.

В 1920-х годах зародились первые спортивные объединения в СССР, в том числе знаменитое «Динамо». А в 1928 году прошла первая Всесоюзная спартакиада — советская альтернатива Олимпиаде. Открывал ее торжественный парад на главной площади Кремля. В соревнованиях участвовали более 7 тыс. человек, среди которых были и иностранцы. Со временем спартакиады стали проводиться по всей стране на самых разных уровнях: городские, школьные, профсоюзные, армейские, городские и т.д.

Вскоре физкультура вошла в университетские программы и стала обязательной для студентов. В 1931 году появился комплекс ГТО — «Готов к труду и обороне». В него входили спортивные нормативы для всех возрастов по самым разным дисциплинам от бега и прыжков в длину до стрельбы из лука.

За успешное прохождение испытаний выдавали золотые, серебряные и бронзовые значки. Изначально их выпускал Ленинградский монетный двор, но через несколько лет он перестал справляться с объемом заказов, и к производству пришлось привлечь другие предприятия.

В 1932 году Всеобуч сменил Красный спортивный интернационал. Он официально не поддерживал профессиональный спорт, только любительский, которым могла бы заниматься вся страна. Однако это не мешало советским спортсменам показывать отличные результаты.

С 1936 года парады физкультурников в Москве стали регулярными. В них принимали участие лучшие спортсмены союзных республик. А в 1939 году Совет народных комиссаров СССР учредил Всесоюзный день физкультурника, который был с размахом отмечен в том же году, 18 июля. Впоследствии для праздника ежегодно выбирали новую дату, пока в 1951 году не остановились на второй субботе августа.

Парадом физкультурников была отмечена и победа в Великой Отечественной войне. 12 августа 1945 года по Красной площади прошли торжественным маршем 23 тыс. спортсменов со всего Советского Союза. Руководитель СССР Иосиф Сталин наблюдал за мероприятием со своей трибуны над мавзолеем. Он также пригласил к себе американского адмирала Дуайта Эйзенхауэра, будущего президента США. Это был беспрецедентный жест, ведь раньше иностранцы на эту трибуну не допускались.

В 1952 году команда СССР впервые выступила на Олимпийских играх. Советские спортсмены заняли второе место и получили 71 медаль, 22 из которых были золотыми. Особенно отличился гимнаст Виктор Чукарин, принесший стране сразу шесть золотых медалей. В тот раз Советский Союз впервые показал свое спортивное мастерство на международной арене.

В 1980 году был издан указ «О праздничных и памятных днях», закрепивший за Днем физкультурника вторую субботу августа. Этот документ действует до сих пор.

День физкультурника в 2023 году — кто отмечает

День физкультурника входит в число официальных профессиональных праздников России. Его отмечают спортсмены, тренеры, учителя физкультуры, студенты профильных вузов и колледжей, а также люди, придерживающиеся здорового образа жизни.

День физкультурника в 2023 году — мероприятия

Современные мероприятия в честь Дня физкультурника во многом следуют советским традициям. В этот день всё так же проводятся спартакиады, эстафеты, забеги и другие соревнования. В некоторых городах проходят и парады физкультурников. Для детей готовят квесты, викторины и веселые старты. Также для всех желающих организуются открытые тренировки, лекции и мастер-классы с профессиональными спортсменами и тренерами.

В Москве праздничную программу под открытым небом подготовил олимпийский комплекс «Лужники».

День физкультурника в 2023 году — как поздравить

Лучшим поздравлением с Днем физкультурника для любого человека будет поддержка в спортивных начинаниях. Для этого можно вместе посетить пробное занятие или провести тренировку дома. Важно не перестараться, чтобы получить удовольствие от активности, а не травмы. Также этот праздник — отличный повод пригласить семью и друзей поиграть в волейбол, футбол, бадминтон или просто покидать мяч в парке.

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