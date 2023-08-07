8 августа — Международный день альпинизма: кому покоряются горы

Ежегодно в конце лета в разных странах мира отмечают Международный день альпинизма. Праздничные мероприятия проходят 8 августа в честь первого восхождения на самую высокую вершину Альп — гору Монблан. Об истории ее покорения и традициях праздника — в материале «Известий».

Международный день альпинизма 2023 — история праздника

Монблан (фр. Mont Blanc, итал. Monte Bianco) — вторая по величине гора в Европе после Эльбруса. Это огромный горный массив, расположенный в Западных Альпах на стыке Франции и Италии. Даже самый простой маршрут на эту вершину подразумевает преодоление ледников на большой высоте и требует от альпинистов высокой подготовки.

Попытки восхождения на гору предпринимались много раз. Однако впервые подняться на нее удалось швейцарскому врачу Мишелю Паккару и его проводнику — горному гиду Жаку Бальма по прозвищу «Бальмат дю Монблан». Произошло это 8 августа 1786 года. Инициатором же похода выступил 20-летний ученый Гораций Бенедикт де Соссюр из Женевы, считающийся основателем альпинизма и современной метеорологии. Он несколько раз безуспешно пытался взобраться на вершину и даже пообещал награду тому, кто найдет способ это сделать, чем подстегнул на подвиги многих любителей гор.

Интересно, что среди первых покорителей горной вершины были женщины. Так, в 1808 году ее достигла жительница Сардинии Мари Паради. Свое восхождение она совершила в компании того же гида Жака Бальма, после чего стала известна как Мария де Монблан. Спустя 30 лет ее маршрут повторила француженка Генриетта д'Анжевиль, став второй женщиной, покорившей вершину.

Международный день альпинизма 2023 — кого поздравляют

В этот день поздравления принимают профессиональные альпинисты и любители, туристы и скалолазы, а также промышленные альпинисты, которые занимаются монтажом и обслуживанием фасадов и наружных конструкций. Причем у последних уже есть профессиональный праздник — День промышленного альпинизма, который отмечается в России 17 мая.

Желают в праздник удачи, без нее просто не обойтись в горах, и, конечно же, покорения новых вершин. Лучшим же подарком для альпиниста станет качественное снаряжение: карабины, страховочные тросы, защитные очки, шлемы. Также всегда понадобятся термокружки, ланчбоксы и термобелье.

Еще один вариант подарка — портативный фингерборд. Он помогает проработать все основные хваты пальцами и позволяет тренироваться в любом месте: дома, в офисе или поездке.

Международный день альпинизма 2023 — как отмечают

Свой праздник покорители высот, независимо от того, горы это или высотные здания, используют как еще один повод для встреч и установки новых рекордов. В разных городах мира, в том числе в России, проводятся тематические лекции, концерты и выставки, на которых можно узнать об известных исследователях и покорителей гор, полюбоваться красивыми пейзажами или окунуться в романтику гор под аккорды гитары.

Многие спортивные клубы в этот день устраивают соревнования и мастер-классы. Также проводятся дни открытых дверей, где все желающие могут познакомиться с азами альпинизма и при желании записаться в секцию.

Международный день альпинизма 2023 — как стать альпинистом

Обучение альпинизму происходит в специальных лагерях, которые предлагают разные программы: от начальной подготовки до спортивной. Начинающих там учат навыкам обращения со специальным снаряжением, при этом особое внимание уделяется развитию выносливости. Для продвинутых альпинистов такие лагеря часто служат перевалочным пунктом перед восхождением.

Прежде чем задуматься о походах в горы, нужно определиться с направлением. Профессиональный альпинизм бывает нескольких видов:

скайраннинг: бег по горной местности по сложному рельефу на высоте более 200 м;

ски-альпинизм: восхождение в горах на лыжах;

технический альпинизм: подъем в гору по сложному маршруту на высоту не более 6,5 тыс. м;

высотный альпинизм — подъем на вершину горы свыше 6,5 тыс. м. Главная опасность таких восхождений — преодоление ледников и пребывание в атмосфере с разреженным кислородом.

Стоимость двухнедельного обучения варьируется от 25 тыс. до 55 тыс. рублей в зависимости от дисциплины.

Международный день альпинизма – 2023: интересные факты

В России официальной датой начала альпинизма можно считать год создания Русского горного общества (РГО) в 1900 году. До этого были отдельные восхождения в различных районах. Основной целью общества было всестороннее изучение гор. Как отдельный вид спорта альпинизм появился лишь на рубеже 20–30-х годов прошлого века. Позднее это направление оформилось как самостоятельный вид туризма.

Сегодня альпинизм по праву возглавляет список самых опасных профессий и увлечений. Однако горы — лучшее место, где ярче всего проявляются возможности человека, а друзья приобретаются на всю жизнь. Ведь от мастерства и подготовленности того, кто рядом, часто зависит жизнь и безопасность всех участников. Не зря Высоцкий в одной из песен советовал для проверки надежности друга брать его с собой в горы.

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