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Интернет появится на горе Килиманджаро в октябре

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Фото: Global Look Press/Stefan Auth
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На пике горы Килиманджаро высотой 5895 м к октябрю будет доступен высокоскоростной интернет, цитирует министра информации Танзании Напе Ннауйе The Citizen в среду, 17 августа.

До этого компания Tanzania Telecommunications Limited запустила сеть на высоте 3720 м.

Ранее на Килиманджаро любая мобильная связь переставала работать на высоте около 1860 м.

В октябре 2021 года власти Карелии решили сдать в аренду известный туристический объект — гору Вооттоваара. Речь идет о лесном участке площадью 1,6 га на рекреационной зоне.

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