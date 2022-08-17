Интернет появится на горе Килиманджаро в октябре

На пике горы Килиманджаро высотой 5895 м к октябрю будет доступен высокоскоростной интернет, цитирует министра информации Танзании Напе Ннауйе The Citizen в среду, 17 августа.

До этого компания Tanzania Telecommunications Limited запустила сеть на высоте 3720 м.

Ранее на Килиманджаро любая мобильная связь переставала работать на высоте около 1860 м.

В октябре 2021 года власти Карелии решили сдать в аренду известный туристический объект — гору Вооттоваара. Речь идет о лесном участке площадью 1,6 га на рекреационной зоне.