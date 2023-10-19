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Через Пермь к звездам: что обсудят на форуме «Россия — спортивная держава»

Игры БРИКС и другие международные турниры станут ответом на западные санкции
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Бывший президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель, итальянский олимпийский чемпион Паоло Миланоли, министры из Египта, ОАЭ, Китая и ЮАР, Белоруссии и еще пяти стран с разных континентов — 19 октября в Перми стартует ХI Международный форум «Россия — спортивная держава». Его участники зададут вектор развития отечественного спорта в условиях тотальных санкций. Большинство сессий посвящено форматам внутренних соревнований, а также международных турниров, таких как Игры БРИКС.

Гости будущего

В пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» анонсировано участие министра Олега Матыцина, заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, глав: Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова, Международной федерации бокса Умара Кремлёва, исполняющей обязанности председателя Счетной палаты РФ Галины Изотовой.

Кроме того, ожидается участие министров спорта Белоруссии, Узбекистана, КНР, КНДР, ЮАР, ОАЭ, Египта, Гондураса, Эритреи, Уганды, бывшего президента Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля, итальянского фехтовальщика, олимпийского чемпиона в шпаге Паоло Миланоли.

— Число гостей из-за границы очень представительное, — отметил в разговоре с «Известиями» почетный президент ОКР Леонид Тягачев. — Впрочем, тот факт, что нам уже доверили провести в следующем году в Игры БРИКС в Казани, а также еще ряд новых форматов с участием дружественных стран, говорит о том, что никакой изоляции российского и белорусского спорта нет. Да, отстранили от большинства традиционных соревнований, но это вопросы не к нам, а к тем, кто отстранял. Никогда так не обращались со спортсменами по национальному признаку, хотя, когда те же американцы и их соратники по НАТО развязывали десятки вооруженных конфликтов по всей планете, их спортсменам ничего за это не было. И правильно, что не было, — мы против политизации спорта. Но это правило должно действовать и в отношении россиян с белорусами.

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По мнению эксперта, участие таких людей, как Миланоли, демонстрирует, что часть мирового спортивного сообщества не отвернулась от России. Напомним, в 2022 году итальянец назвал отстранение российских и белорусских спортсменов позором мирового спорта. А чуть позже в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что «заставлять спортсмена стартовать под нейтральным флагом — преступление не против отдельного государства, а против всего человечества».

— К сожалению, таких, как Миланоли, сейчас меньшинство в мировом спорте, — добавил Тягачев. — Даже многие западные спортсмены выступили за бан России и Белоруссии. Иногда под влиянием тамошней пропаганды, иногда из корыстных соображений — избавиться от конкурентов в тех видах спорта, где наши среди фаворитов. Но мы должны ценить тех, кто сохраняет здравый смысл и объективность. Таких, как Миланоли или Рене Фазель, который теперь работает в России (глава комитета по контролю качества судейства КХЛ. — «Известия»), а в бытность членом МОК выступал за нас, в том числе помог добиться допуска россиян на Олимпиады в разгар допинговых скандалов, пускай и под нейтральным флагом.

Новые форматы

Россию ожидает серьезное переформатирование целеполагания в области спорта высших достижений, считает олимпийский чемпион – 2006 по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

— Перед нами стоит вопрос развития спорта высших достижений внутри страны. Мы должны поддерживать не только детский и массовый спорт, хотя они и обязаны ставить их в приоритет. Но надо оказать поддержку и спортсменам-профессионалам, мотивировать их продолжать тренироваться и бить рекорды мира, пускай уже и опосредованно, заочно, — объяснила Журова.

Она напомнила, что наша страна в своей истории уже преодолевала ситуацию, когда во времена СССР был вне Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

— Причем я сейчас говорю не об истории с бойкотами западными странами Олимпиады-1980 в Москве и соцстранами во главе с нами Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, — подчеркнула парламентарий. — Тогда руководство нашей страны добровольно пошло на бойкот, а сейчас нас оттуда выгоняют. Но в советские времена были разные Спартакиады, чемпионаты страны, соревнования внутри большой страны, а также с дружественными странами, в первую очередь из соцблока. К сожалению, ситуация заставляет возвращаться к этому, придумывать похожие практики, но это лучше, чем ничего. И надо развивать подобные турниры.

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По словам знаменитой конькобежки, есть немало способов стимулировать звездных отечественных спортсменов выступать внутри страны или на соревнованиях, подобных Играм БРИКС. И это поможет удержать многих от смены гражданства и выступлений за сборные стран, допущенных до Олимпиад и чемпионатов мира.

— Есть идея компенсаций спортсменам, которые откажутся выступать под нейтральным флагом, — заявила Журова. — Возможно, это будет обсуждаться в кулуарах форума. Хотя сейчас ситуация такая, что МОК выставляет российским и белорусским спортсменам такие условия, что они просто невыполнимы даже для выступления без своих национальных символик.

Журова обратила внимание, что в таких размытых формулировках можно найти любой способ не допустить нашего спортсмена до Олимпиады.

— Явно большинство видов спорта на международной арене будет без нас — по крайней мере в ближайшие годы. Даже там, где мы допущены до чемпионатов мира, как в той же борьбе, мы можем в любой момент снова потерять допуск, — считает она.

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми до 21 октября включительно. Помимо пленарного заседания с участием президента также состоится еще несколько десятков сессий, среди которых обсуждение развития массового и детского спорта, а также интеграции новых регионов страны.

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