БРИКС-фактор: что нового в Игры-2023 добавят организаторы ЮАР

В Играх БРИКС–2023, которые пройдут в Дурбане (ЮАР) с 18 по 21 октября, примут участие 34 российских спортсмена. Среди них звездные пловцы — рекордсменка мира Евгения Чикунова и чемпион России Алексей Ткачев. Конкуренцию нашей команде составят сборные Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а общее количество участников превышает 500 спортсменов. Помимо плавания в Южной Африке будут разыграны медали еще в четырех олимпийских дисциплинах (теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис) и впервые в двух паралимпийских видах в юниорской категории (теннис и настольный теннис). Эти Игры БРИКС будут предшествовать аналогичному мероприятию, которое в июне 2024 года проведет Казань.

Международный опыт

Справка «Известий» БРИКС — межгосударственное объединение, в которое с 2006 года входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, с 2011 года — ЮАР. А с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Объединение провозгласило, что «защищает интересы формирующихся и развивающихся стран, способствует многополярности мира и демократизации международных отношений, а также содействует развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении». В описании организации сказано: «Дух БРИКС, характеризующийся открытостью, инклюзивностью, сотрудничеством и обоюдным выигрышем, привлекает все больше стран к членству в организации и взаимодействию с ней (в прошлом году свои заявки на вступление подали более 20 стран)».

Спортивные форумы объединение начало проводить в 2016 году. Тогда Индия устроила футбольный турнир стран БРИКС среди юношей до 17 лет. В 2017 году в Гуанчжоу прошли вторые Игры БРИКС, на которых спортсмены соревновались в двух дисциплинах — волейбол и ушу. Третьи по счету Игры состоялись в 2018 году в Йоханнесбурге и включали в себя волейбол (мужчины и женщины) и женский футбол. Потом наступил четырехлетний перерыв, который был прерван Китаем. В 2022 году КНР организовала турнир по киберспорту. В ЮАР же спортсмены вновь будут соревноваться вживую, в рекордном для Игр количестве дисциплин.

— Следуя рекомендации лидеров БРИКС, Южная Африка на этот раз примет расширенную программу Игр, в которой будет представлено не только больше спортивных дисциплин, но впервые будут участвовать паралимпийцы, — говорится в сообщении оргкомитета.

Согласно регламенту, программу и возрастную категорию участников определяет страна, принимающая Игры: бадминтон (не старше 21 года); настольный теннис, в том числе паралимпийский (не старше 19 лет); пляжный волейбол (не старше 21 года); плавание (не старше 20 лет); теннис, в том числе паралимпийский (не старше 21 года).

Важно отметить, что параллельно будут проходить Панамериканские Игры–2023, которые, конечно, отвлекут внимание спортсменов из Бразилии (в Сантьяго будут разыграны олимпийские лицензии в Париж–2024). Но для наших спортсменов лишним опыт Игр БРИКС точно не будет.

— Международные старты очень важны для членов сборной, — сказал «СЭ» президент Федерации плавания Москвы, призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин. — В любом случае, они дают дополнительную мотивацию. Всё-таки уровень волнения другой. Качество подготовки растет, когда спортсмен понимает, что ему надо выступать на международной арене. Игры БРИКС — это один из вариантов, где спортсмены смогут себя проявить и восполнить отсутствие международных стартов. Конечно, конкуренция будет не так высока, как на Олимпиаде, но сейчас выбирать не приходится.

Евгений Коротышкин считает, что уровень организации Игр будет высоким.

— Я в этом не сомневаюсь, — добавил он. — И результаты некоторых российских спортсменов, которые в данный момент бьют мировые рекорды, показывают всем, что уровень наших соревнований может быть даже выше, чем чемпионатов Европы или мира.

Открытый статус в Казани

В следующем году Игры БРИКС пройдут в Казани, а в соревновательную программу войдут около 25 видов, рассказал министр спорта Олег Матыцин. Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов уточнил, что из водных видов в Казани будут представлены плавание, синхронное плавание и прыжки в воду, но без водного поло. Дополнительно организаторы предложили каждой из стран-участниц добавить по одному национальному виду спорта. От Бразилии предложили капоэйру, от Китая — го, от ЮАР — джуксей, от Индии — кабадди, а от России — популярную в Татарстане борьбу на поясах.

Еще важный момент: Игры в России получат открытый статус. «Мы открыты не только для стран — участниц объединения, а для всех, кто следует принципам честной борьбы и не признает политизированность спорта, — подчеркнул зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Ожидается, что приглашения в Казань точно получат представители государств, изъявивших желание присоединиться к союзу. Это Казахстан, Мексика, Турция, Уругвай и ряд африканских стран. Всего на Игры БРИКС–2024 ждут представителей примерно из 50 стран.

— Страны БРИКС — наш перспективный и надежный союзник в спортивной сфере, — отмечает Олег Матыцин. — Мы готовы оказывать всяческую поддержку, обмениваться идеями, принимать участие в соревнованиях и делиться своим опытом в организации спортивных мероприятий. В 2024 году Игры БРИКС пройдут в России в рамках председательства Российской Федерации в объединении, они запланированы в открытом формате – мы ждем в гостеприимной Казани всех желающих конкурировать в честной борьбе. Со своей стороны обеспечим всем спортсменам равные спортивные возможности. Будем и дальше развивать формат Игр БРИКС, привносить наш богатый опыт организации соревнований и, конечно же, показывать достойные результаты.

Игры БРИКС–2024 пройдут с 12 по 23 июня. То есть– они завершатся всего за месяц до старта Олимпийских игр в Париже.