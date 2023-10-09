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Минспорт РФ предложил регионам создать «спортивно-оздоровительные карты»

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Минспорт РФ предложил регионам рассмотреть возможность создания «спортивно-оздоровительных карт». Об этом говорится в ответе министерства первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, которая ранее обратилась с такой инициативой на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Депутат предложила создать карту-аналог «Пушкинской карте» для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, которая пополнялась бы ежегодно за счет государственных средств. С ее помощью данная категория граждан смогла бы приобретать спортивный инвентарь и оплачивать занятия спортом.

«Минспорт России направил обращение в субъекты РФ с просьбой рассмотреть возможность реализации проекта «Спортивно-оздоровительная карта» на региональном уровне», — сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

При этом в своем ответе министерство отмечает, что федеральным законодательством предусматривается предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему и его детям.

«Таким образом, действия закона распространятся в том числе на многодетных семей или малообеспеченных семей. Вместе с тем помимо федеральных льгот, предусмотренных указанным категориям граждан, имеются также дополнительные льготы на уровне регионов», — сообщили в Минспорте.

Кроме того, министерство указало на то, что регионами реализуются проекты по вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством социального заказа.

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